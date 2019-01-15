Denizli-Antalya Karayolu'nda Ulaşım Durma Noktasına Geldi
1 saat önce
Denizli-Antalya Karayolu'nda ulaşım durma noktasına geldiDenizli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle, Denizli Antalya Karayolu'nda ulaşım durma noktasına geldi.
Denizli- Antalya
Karayolu'nda ulaşım durma noktasına geldi
Denizli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle, Denizli Antalya Karayolu'nda ulaşım durma noktasına geldi.
Denizli'de bugün kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Denizli-Antalya Karayolu'nda yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklıklar meydana geldi. Cankurtaran
Mevkii ve Kazıkbeli Geçidi'nde sürücüler güçlükle ilerledi. Birçok araç yolda kaldı. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda maddi hasarlı kazalar da meydana geldi. Meydana gelen kazalar ve yolda kalan araçlar nedeniyle Antalya'dan Denizli yönüne akan trafik durma noktasına geldi. Karayolları ekipleri, yolu açabilmek için kar kürüme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Yolun giriş ve çıkışlarında bekleyen polis ekipleri, oluşturulan kontrol noktasında zincirsiz araçların geçişine izin vermiyor.
Kar yağışı kent merkezinde de etkisini gösterdi. Şehrin işlek cadde ve sokaklarında sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Bazı sürücüler, kar lastikleri olmadığı için yolda kaldı.
Öte yandan, şehir merkezinde vatandaşlar kartopu oynadı, camdan horoz heykeliyle birlikte fotoğraf çektirdi. Belediye ekipleri cadde ve kaldırımlarda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:36 Kaynak: DHA
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