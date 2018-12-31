Son Dakika Haberleri: Denizli-Antalya Karayolundaki Kaza Ulaşımı Aksattı

Denizli-Antalya Karayolundaki Kaza Ulaşımı Aksattı

12 dakika önce

DENİZLİ (AA) - Denizli'de bir kamyonun devrilmesi nedeniyle Antalya karayolunda ulaşım aksadı.

Denizli-Antalya Karayolundaki Kaza Ulaşımı Aksattı, System.String[]
DENİZLİ (AA) - Denizli'de bir kamyonun devrilmesi nedeniyle Antalya karayolunda ulaşım aksadı.

Ömer Yusuf Ünmek idaresindeki 20 AVM 22 plakalı boş kasa yüklü kamyon, Denizli-Antalya karayolu Gökpınar mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek devrildi.

Yan yatarak durabilen kamyonun sürücüsü, kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak yardım istedi.

Bölgeye gelen trafik ekipleri, ikinci bir kaza olmaması için önlem aldı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza sonrası yaklaşık 1 saat ulaşımın tek şeritten sağlandığı karayolunda trafik, kamyonun kaldırılmasının ardından normale döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:52 Kaynak: AA

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