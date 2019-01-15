Son Dakika Haberleri: Denizli-Antalya Yolunda, 'Kar' Nedeniyle Ulaşım Durma Noktasına Geldi

Denizli-Antalya Yolunda, 'Kar' Nedeniyle Ulaşım Durma Noktasına Geldi

6 dakika önce

DENİZLİ'de etkili olan kar nedeniyle, Denizli Antalya yolunda ulaşım durma noktasına geldi, sürücüler zor anlar yaşadı.

Denizli-Antalya Yolunda, 'Kar' Nedeniyle Ulaşım Durma Noktasına Geldi, System.String[]
DENİZLİ'de etkili olan kar nedeniyle, Denizli Antalya yolunda ulaşım durma noktasına geldi, sürücüler zor anlar yaşadı.

Denizli'de kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan kar hayatı olumsuz etkiledi. Denizli- Antalya yolunda yoğun kar nedeniyle ulaşımda aksaklıklar meydana geldi. Cankurtaran mevkii ve Kazıkbeli Geçidi'nde sürücüler zor anlar yaşadı, birçok araç yolda kaldı. Kar nedeniyle kayganlaşan yolda maddi hasarlı kazalar da meydana geldi. Kazalar ve yolda kalan araçlar nedeniyle Antalya'dan Denizli yönündeki trafik durma noktasına geldi. Karayolları ekipleri, yolu açabilmek için kar kürüme ve tuzlama çalışması yaptı. Yolun giriş ve çıkışlarında bekleyen polis ekipleri ise oluşturulan kontrol noktasında zincirsiz araçların geçişine izin vermedi.

Bu arada, şehir merkezindekiler de kartopu oynadı, camdan horoz heykeli ile birlikte fotoğraf çektirdi. Belediye ekipleri ise cadde ve kaldırımlarda kar temizleme çalışmalarını sürdürdü. - Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:35 Kaynak: DHA

Antalya, Denizli, Kar, 3. Sayfa
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