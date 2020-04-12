DENİZLİ-Araçlarda sosyal mesafe uyarısı - Son Dakika

Araçlarda sosyal mesafe uyarısı

DENİZLİ'de polis ekipleri koronavirüs önlemleri kapsamında kent merkezindeki denetimlerini sürdürüyor. Araçlarda bulunan kişilere sosyal mesafe kuralı konusunda uyarılarda bulunan ekipler, vatandaşlara ateş ölçümü de yapıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Denizli'deki uygulama noktalarında denetimlerine devam ediyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında durdurulan araçlarda, sürücülerin ve yolcuların ateş ölçümü yapılıyor. Diğer yandan sürücü ve yolculara sosyal mesafe kurallarına uymaları uyarısı yapılıyor. Sürücünün yanındaki koltukta oturan yolcular, sosyal mesafe kuralı kapsamında arka koltuklara yönlendiriliyor.

Mustafa Kocaerkek, vatandaşların koronavirüs salgını nedeniyle yakın temastan kaçınmaları gerektiğini belirterek, "Yapılan uygulamayı çok doğru buluyorum. Yan koltukta oturan arkadaşım, yapılan uyarı sonrası arka koltuğa geçti. Olması gereken bence bu. Farklı bir uygulama ancak bizim her yerde mesafeyi korumamız gerekiyor" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle yapılan uyarıları dikkate aldıklarını kaydeden Mehmet Songut ise, "Yan yana oturuyorduk. Arkaya geçmemi rica ettiler. Bende arka koltuğa geçtim. Kurallara uyuyoruz. Herkes elinden geldikçe salgından korunmak için dikkatli davranmalı ve sosyal mesafe kuralına uymalı" diye konuştu.