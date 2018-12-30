Son Dakika Haberleri: Denizli Arkadaşına Göstermek İçin Getirdiği Tüfek Canından Etti

Denizli Arkadaşına Göstermek İçin Getirdiği Tüfek Canından Etti

1 saat önce

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, 16 yaşındaki lise öğrencisi Emre Urhan'ı arkadaşına göstermek için getirdiği tüfek canından etti.

Denizli Arkadaşına Göstermek İçin Getirdiği Tüfek Canından Etti, System.String[]
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, 16 yaşındaki lise öğrencisi Emre Urhan'ı arkadaşına göstermek için getirdiği tüfek canından etti. Tüfeği incelerken yanlışlıkla tetiğe dokununca arkadaşının ölümüne neden olan 17 yaşındaki A.A.A. (Ahmet Ali An) ise jandarma tarafından gözaltına alındı.Denizli'de ailesi ile yaşayan Emre Urhan, bugün saat 13.00 sıralarında, yanına aldığı bir pompalı tüfekle arkadaşı A.A.A.'nın Acıpayam ilçesi Dodurgalar Mahallesi Bademli Sokak'taki evine gitti. A.A.A., arkadaşının getirdiği tüfeği görünce alıp, merakla incelemeye başladı. Bu sırada A.A.A., iddiaya göre, yanlışlıkla tetiğe dokununca tüfek ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, karşısındaki arkadaşı Urhan'ın göğsüne isabet etti. Urhan, kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesine koşan komşuları, eve girdiklerinde yerde kanlar içinde yatan Urhan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Urhan'ın cesedi, jandarma ve savcının incelemesinin ardından otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, A..A.A'yı gözaltına aldı. Urhan'ın yakınları olay yerinde gözyaşı dökerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 05:12 Kaynak: DHA

Jandarma, Acıpayam, Denizli, Güncel
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