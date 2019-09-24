Denizli asansörde üzerine tepsi dolabı devrilince ölen davut, toprağa verildi

Asansörde üzerine tepsi dolabı devrilince ölen Davut, toprağa verildi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki pastanenin yük asansöründe, tepsi dolabının üstüne baskı yapması sonucu havasız kalarak ölen 15 yaşındaki Davut Ulaş Kayacan, toprağa verildi.

Olay, dün (pazartesi) saat 15.00 sıralarında, Şemikler Mahallesi 3073 Sokak'taki pastanede meydana geldi. Pastanede çalışan Davut Ulaş Kayacan, zemin kattan bodrum kattaki depoya tepsi dolabını indirmek için yük asansörüne bindi. Asansörün hareket ettiği sırada dolaptaki tepsi yerinden çıkıp asansörle dolap arasında sıkıştı. Bu sırada tepsi dolabı, Kayacan'ın üzerine gelerek baskı yaptı. Havasız kalan Kayacan, hareketsiz kaldı. Olayı fark eden diğer çalışanlar asansörü durdurup, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan Kayacan, ambulansla, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kayacan doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kayacan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Otopsinin ardından Kayacan için bugün Asri Mezarlık Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende baba Mehmet Kayacan, Aslan oğlum, bizi erkenden bırakıp, gittin diyerek gözyaşı döktü. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Kayacan'ın cenazesi, Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.