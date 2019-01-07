Son Dakika Haberleri: Denizli Aşırı Sis ve Kar Ulaşımı Aksattı

Denizli Aşırı Sis ve Kar Ulaşımı Aksattı

1 saat önce

Aşırı sis ve kar ulaşımı aksattıDENİZLİ'de aşırı sis ve kar yağışı ulaşımda aksaklıklara neden oldu.

Aşırı sis ve kar ulaşımı aksattı

DENİZLİ'de aşırı sis ve kar yağışı ulaşımda aksaklıklara neden oldu. Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü Denizli- Antalya Karayolu'nda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Trafik akışının kontrollü olarak sağlandığı yolda, Karayolları ekipleri tuzlama ve kar kürüme çalışmaları yaptı.

Denizli-Antalya Karayolu Cankurtaran Mevkisi'nde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve sis etkili oldu. Karayolunun belirli noktalarında önlemler alan ekipler, trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Yolda zaman zaman zincirsiz araçların geçişine izin verilmedi. Öte yandan Karayollarına ait 2 tuzlama aracında kısa süreli arıza meydana geldi. Ekipler araçları tamir etmek için yoğun çaba sarf etti.

Sürücüler, görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü, kar yağışı nedeniyle de buzlanan yolda ilerlemekte güçlük çekti. Çok sayıda araç yolda kalırken, bazı sürücüler ise araçlarını yol kenarına çekerek karın şiddetinin azalmasını bekledi.

Meydana gelen buzlanma nedeniyle yolda kaldığını ifade eden TIR sürücüsü Fahri Kısa, 'Karayollarına ait tuzlama araçları çalışmadığı için yolda kaldık. Şuan yoldaki buzun erimesini bekliyoruz. Buz çözülmezse sabaha kadar burada bekleyeceğizö dedi. Burdur'un Tefenli ilçesine giden ve zinciri koptuğu için yolda kalan TIR sürücüsü Mustafa Göncü ise, 'Maalesef zincirim koptuğu için yolda kaldım. Yolun durumu kötü araçlar çıkmıyorö diye konuştu.

Kar yağışında yola çıkarak zincir satanlarda görüldü.Soğuk havada zincir satarak para kazanmaya çalıştığını söyleyen Doğan Karakurt, 'Yoğun bir kar yağışı var. Biz de arkadaşlarımla birlikte yolda kalanlara yardım ediyoruz. Ekmeğimizin peşindeyiz. Üç beş kuruş kazanırız diye bu soğukta çalışıyoruz. Şuana kadar 35 kişiye zincir sattımö dedi. Otomobilinde zincir bulunmadığı için ilerlemekte güçlük çeken ve zincir alan Güven Tan ise, yolun buzlandığını, otomobilini kontrol etmekte güçlük çektiğini belirterek yolda kaldığını ve taktırdığı zincir ile yoluna devam edeceğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:50 Kaynak: DHA

Cankurtaran, Antalya, Denizli, Kar, 3. Sayfa
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