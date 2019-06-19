Son Dakika Haberleri: DENİZLİ AŞKIN DİLİNİ ÇÖZDÜLER
Son Dakika Güncel Haber

DENİZLİ AŞKIN DİLİNİ ÇÖZDÜLER

2 saat önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Ahmet Kara (42), internet aracılığıyla Endonezya'da yaşayan Nel Mawati (39) ile tanıştı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Ahmet Kara (42), internet aracılığıyla Endonezya'da yaşayan Nel Mawati (39) ile tanıştı. Ana dilleri dışında yabancı dil bilmeyen ikili, 7 ay boyunca sosyal medya üzerinden çevirici dil programıyla iletişim kurdu. Evlenmeye karar vererek Denizli'de yapılan düğünle dünya evine giren çift, iletişimi cep telefonlarındaki çevirici program sayesinde sağlıyor.
Pamukkale Mahallesi'nde yaşayan ve bir hastanede hizmetli olarak çalışan Ahmet Kara, bir arkadaşı aracılığıyla sosyal medyadan Endonezya'nın Sumatra Adasının orta kesimindeki Riau ilinin başkenti Pekanbaru'nun kırsal bir köyünde yaşayan ev kadını Nel Mawati ile tanıştı. Ana dilleri dışında yabancı dil bilmeyen Kara ile Mawati, 7 ay boyunca sosyal medyadan çevirici dil programıyla iletişim kurabildi. Türkçe dışında yabancı dil bilmeyen Kara ile Endonezya'nın resmi dillerinden biri olan Bahasa dışında dil bilmeyen Mawati, bir süre sonra evlenmeye karar verdi. Mawati'ye aşık olan Kara, geçen ay uçakla 13 saat süren yolculukla Endonezya'ya gitti. Kara, yolculuğu boyunca gideceği yere ulaşmak için cep telefonundaki çevirici programıyla iletişim kurdu. Sonunda köye ulaşan Kara, Mawati'nin ailesiyle yine çevirici dil programıyla iletişim kurarak tanıştı. Kara, evleneceği Mawati ile birlikte bölgenin yerel kıyafetlerini de giydi. Mawati'yi yanına alan Kara, memleketi Denizli'ye döndü. Gelinlik ve damatlık giyen çift, nikah töreni ve düğünle evlendi. Yabancı dil bilmemenin aşka engel olmadığını ifade eden Ahmet Kara, Sosyal medyadan 7 ay çevirici aracılığıyla konuştuk. Sonunda Endonezya'ya gitmeye karar verdim. Zor oldu, ancak sevdiğim kadını Türkiye'ye getirdim. Şimdi evlendik. Eşim Türkçe bilmediği için onunla çevirici aracılığıyla konuşabiliyorum. Ben Türkçe olarak çevirici programa istediğimi söylüyorum. Uygulama Bahasa diline çeviriyor. O da benimle aynı şekilde iletişim kuruyor. Türkçe kursuna yazılacak, en yakın zamanda Türkçe öğrenecek dedi.
DENİZLİ AŞKIN DİLİNİ ÇÖZDÜLER
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:57 Kaynak: DHA
Pamukkale, Ahmet Kara, Denizli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Güzel fenomenin tarla pozu büyük tartışma yarattı! Saadet Partisi İstanbul adayını geri çekecek mi? Açıklama geldi Son dakika! Araklı'daki sel felaketinde 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı Son dakika! Bakan Pekcan: Yüksek teknoloji ürün ihracatına 2 milyar liralık kredi desteği verilecek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 12:00:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DENİZLİ AŞKIN DİLİNİ ÇÖZDÜLER
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]