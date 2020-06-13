DENİZLİ Asma tavan çöktü, korkulan olmadı - Son Dakika

Asma tavan çöktü, korkulan olmadı

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde tek katlı müstakil evin salonundaki yaklaşık 30 metrekarelik asma tavanın tamamı çöktü. Olay sırasında yakınlarının nikah törenine katılan Yaşar-Ümmühan Adıgüzel çiftinin evde olmamasi, bir facia yaşanmasına engel oldu. Olay, dün öğle saatlerinden sonra Barutçular Mahallesi 10219 Sokak'ta meydana geldi. Tek katlı müstakil evde yaşayan Yaşar (70), Ümmühan (60) Adıgüzel çifti, bir yakınlarının nikah törenine katılmak için konuttan ayrıldı. Törenin ardından evlerine dönen Adıgüzel çifti, salonu girmek istedi ancak kapıyı açamadı. Zorlayıp kapıyı açtıklarında asma tavanın çöktüğü fark edip, ekiplerden yardım istedi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 30 metrekarelik asma tavanın çökmesi nedeniyle çiftin, televizyonu ve koltukları zarar gördü.

'EVDE OLSAYDIK, ALTINDA KALIP ÖLEBİLİRDİK'

Yaşar Adıgüzel, asma tavanın üzerlerine çökmediği için şanslı olduklarını belirterek, "Biz bir yakanımızın nikahı için evden ayrılmıştık. Akşam saatlerinde döndük. Salona girmek istedim ama kapıyı açamadım. Kapıyı zorlayarak açtığımda asma tavanın çöktüğünü gördük. İçeriye giremiyoruz. Asma tavanın çöktüğü sırada evde olsaydık, altında kalıp ölebilirdik. Hastayım ilaçlarımda salonda kaldı" dedi.