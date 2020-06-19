Denizli Atatürk Stadı Beşiktaş maçına hazır
Süper Lig'de Yukatel Denizlispor'un yarın Beşiktaş'ı konuk edeceği maç öncesi Denizli Atatürk Stadı'nda hazırlıklar tamamlandı.
Süper Lig'de Yukatel Denizlispor'un yarın Beşiktaş'ı konuk edeceği maç öncesi Denizli Atatürk Stadı'nda hazırlıklar tamamlandı. Koronavirüs salgınıyla verilen aranın ardından 99 gün sonra resmi bir futbol karşılaşmasına ev sahipliği yapacak olan statta hummalı bir dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Lige aylar sonra Sivasspor deplasmanındaki mağlubiyetle dönen Denizlispor ve evinde Antalyaspor'a yenilmenin şokunu yaşayan Beşiktaş'ı saat 21.00'de karşı karşıya getirecek 28'inci hafta maçı öncesi Atatürk Stadı'nda titizlikle önlemler alındı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyirci alınmayıp etrafında taraftarın toplanmasına da izin verilmeyecek stadın içi ve dışında dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Bir hafta boyunca stattaki tüm koltuklar tek tek silinirken, maçta kullanılacak protokol ve basın tribünü en ince detayına kadar temizlendi. Soyunma, hakem ve doping kontrol odaları, futbolcular ve hakemlerin kullanacağı duşlar, lavabolar, koridorlar, otopark ile yedek kulübeleri de elden geçirildi. Yedek kulübelerinde de oturma düzeni değişti. İki takım futbolcuları ve teknik ekiplerinin 2 koltuk mesafe bırakarak yedek kulübesinde maçı takip edecekleri, diğer futbolcuların sosyal mesafeli olarak tribüne çıkacağı açıklandı. Basın tribününde sadece 15 gazetecinin yer alacağı stadyumda, protokolde ise 15 Denizlisporlu, 10 da Beşiktaşlı yöneticinin karşılaşmayı izleyebileceği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 12:08 Kaynak: DHA
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