Denizli Atatürk Stadı'nda ?koronavirüs temizliği - Son Dakika
Son Dakika Spor Denizli Atatürk Stadı'nda ?koronavirüs temizliği - Son Dakika Spor

Denizli Atatürk Stadı'nda ?koronavirüs temizliği

6 saat önce

SÜPER Lig'in 26'ncı haftasında bugün oynanacak Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği maçı öncesi, Denizli Atatürk Stadı'nda ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Denizli Atatürk Stadı'nda ?koronavirüs temizliği, System.String[]

SÜPER Lig'in 26'ncı haftasında bugün oynanacak Yukatel Denizlispor- Gençlerbirliği maçı öncesi, Denizli Atatürk Stadı'nda ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

'Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında, saat 14.00'te seyircisiz oynanacak maç öncesi Denizli Atatürk Stadı'nda hummalı bir temizlik çalışması yapıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sağlık Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından stat içi ve dışında dezenfeksiyon uygulaması gerçekleştirildi. Stat çevresi ile giriş ve çıkışları, turnikeler, soyunma odaları, hakem ve ilk yardım odaları, yedek kulübeleri, doping kontrol odası, basın tribünü ve basın toplantısı odası titizlikle ilaçlandı.Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nda görevli İlaçlama Mesul Müdürü Ata Ürkmez, koronavirüs salgını nedeniyle stadyumda dezenfeksiyon çalışması başlattıklarını söyledi. Ürkmez, Denizlispor-Gençlerbirliği maçı öncesinde stadı titizlikle ilaçladıklarını kaydederek, "2 ekiple birlikte stadyum içinde kapalı ve açık alanlarda dezenfeksiyon uygulaması yapıldı. Salgın nedeniyle tedbir amacıyla 1.5 ton dezenfektan kullandık" dedi.


Mustafa Kemal Atatürk, Koronavirüs, Denizlispor, Denizli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:57 Kaynak: DHA
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