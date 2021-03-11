SPOR Denizli Atatürk Stadı zeminiyle örnek oluyor - Son Dakika

SPOR Denizli Atatürk Stadı zeminiyle örnek oluyor

11.03.2021 10:48

Denizli Atatürk Stadı zeminiyle örnek oluyorDeniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) -TÜRKİYE'de Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı dahil birçok sahanın zemini tartışma konusu olurken, Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un maçlarını oynadığı Denizli Atatürk Stadı'nın zemini, kalitesiyle beğeni topluyor.

Denizli Atatürk Stadı zeminiyle örnek oluyor

Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA) -

TÜRKİYE'de Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı dahil birçok sahanın zemini tartışma konusu olurken, Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un maçlarını oynadığı Denizli Atatürk Stadı'nın zemini, kalitesiyle beğeni topluyor. 20 yıllık stat sorumlusu Fikret Özgür, (Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, ekip olarak sahalarındaki zemin üzerinde titizlikle çalıştıklarını, bakımlarını ihmal etmediklerini belirterek, "Denizlispor'un zeminiyle iyi bir şekilde anılması bizi mutlu ediyor" dedi.

Yeşil-siyahlıların maçlarına ev sahipliği yapan Atatürk Stadı'nın zemini, kalitesiyle dikkat çekiyor. Ege ekibinin sahası, çim kalitesiyle ön plana çıkıyor.

Soğuk iklime uygun dört mevsim çimin kullanıldığı statta zeminin bakımı yaklaşık 20 yıldır stat sorumlusu olan Fikret Özgür ve 4 kişilik ekibi tarafından yapılıyor. Yeşil-siyahlı takımın zemine gösterdiği ilgi, kış mevsiminde ve zorlu hava koşullarında dahi sahanın bozulmaması, futbolseverlerin takdirini topluyor. Denizlispor stat ekibi tarafından statta oynanan her karşılaşma sonrası, bozulmaların meydana geldiği noktalar üzerinde düzenleme çalışması yapılıyor. Eksik bölgelere ise çim takviyesi sağlanıyor.

Denizlispor Stadyum ve Tesislerden Sorumlu Asbaşkan Tuğrul Zor, yönetim olarak stadyuma ve saha zeminine çok önem verdiklerini söyledi. Statlarındaki zeminin Süper Lig'in en kalitelilerinden biri olduğunu vurgulayan Tuğrul Zor, "Maçlarımızda gelen misafir takım oyuncuları stadımızdan övgüyle bahsediyor. Bu bizi çok mutlu ediyor. Sezon başında, stadımızda 47 gün süren bir tadilat çalışması yaptık. Bu süreçte örnek bir çalışmayla zeminimizi yeniledik" ifadelerini kullandı.

"ÇİMLERE KENDİ ÇOCUĞU GİBİ BAKIYOR"

Zeminin iyi olmasında birden fazla etkenin olduğunu ifade eden Tuğrul Zor, "Bunlardan en önemlisi zemin altyapısının sağlam olması. Biz zemini oluştururken tüm katmanlardan örnekler aldık. Toprağın nasıl sıkıştırılacağını, çimin nasıl serileceğini bu numunelere göre belirledik. Yağmur kanallarımız çok iyi çalışıyor. Biz zemin üzerinde periyodik olarak kök havalandırması yapıyoruz. Dönemsel olarak da çim ekmeleri yapıyoruz. Kumlama çalışmalarını titizlikle yerine getiriyoruz. Stat sorumlumuz Fikret Özgür çimlere kendi çocuğu gibi bakıyor. Onun hakkı ödenmez" diye konuştu.

"İYİ FUTBOL İÇİN İYİ BİR ZEMİN GEREKİYOR"

Futbolseverlerin iyi bir futbol müsabakası izlemesi için zeminin en önemli unsurlardan olduğunu dile getiren Zor, "Bazı statlardaki altyapının yetersiz olmasından dolayı göllenme ve çamur çok fazla oluyor. Bu futbol oynanırken büyük bir problem oluşturuyor. İyi bir altyapı ve drenaj sistemi ile bu şekilde bir saha elde etmek mümkün. İyi futbol için iyi bir zemin gerekiyor. Futbolcunun performansı, sakatlanmaması buna bağlı. Bize birçok yerden telefonlar geliyor. Zemin kalitesini nasıl sağladığımız soruluyor. Bakım ve altyapı iyi bir zemin için olmazsa olmaz" şeklinde konuştu.

"EN İYİ ZEMİNİ HAZIRLAMAYA GAYRET EDİYORUZ"

Stat sorumlusu Fikret Özgür ise, ekip olarak stat zemini üzerinde titizlikle çalıştıklarını vurguladı. Özgür, "Çimin de bir insan gibi canlı olduğunu bilmek lazım. Onun da gerekli elementlere ihtiyacı var. Azot, fosfor ve potasyuma ihtiyaç duyuyor. Bunları çok iyi analiz etmek gerekiyor. Zamanında ve mevsiminde yeteri kadar kullanmak lazım. Çimin yüzeysel bakımının yanı sıra altyapısı da çok önemli. Aşırı yağmurda göllenme, sıcak havalarda yanma meydana geliyorsa, altyapının yetersiz olduğunu gösterir. Stadımızın zemini itinayla hazırlandı. Üst yapıda periyodik olarak haftalık ve aylık bakımlarımız var. Bunları eksiksiz yerine getiriyoruz. Ekibimizle birlikte en iyi zemini hazırlamaya gayret ediyoruz. Denizlispor'un zeminiyle iyi bir şekilde anılması bizi mutlu ediyor. Yıllardan beri zeminimizin övgü alması, şevkimizi arttırıyor. Yönetimimiz bu konuda bize gereken desteği her zaman sağlıyor" diye konuştu.

SPOR Denizli Atatürk Stadı zeminiyle örnek oluyor
SPOR Denizli Atatürk Stadı zeminiyle örnek oluyor
SPOR Denizli Atatürk Stadı zeminiyle örnek oluyor
SPOR Denizli Atatürk Stadı zeminiyle örnek oluyor
SPOR Denizli Atatürk Stadı zeminiyle örnek oluyor
SPOR Denizli Atatürk Stadı zeminiyle örnek oluyor
SPOR Denizli Atatürk Stadı zeminiyle örnek oluyor
SPOR Denizli Atatürk Stadı zeminiyle örnek oluyor
SPOR Denizli Atatürk Stadı zeminiyle örnek oluyor
SPOR Denizli Atatürk Stadı zeminiyle örnek oluyor
SPOR Denizli Atatürk Stadı zeminiyle örnek oluyor
SPOR Denizli Atatürk Stadı zeminiyle örnek oluyor
SPOR Denizli Atatürk Stadı zeminiyle örnek oluyor
SPOR Denizli Atatürk Stadı zeminiyle örnek oluyor
SPOR Denizli Atatürk Stadı zeminiyle örnek oluyor
SPOR Denizli Atatürk Stadı zeminiyle örnek oluyor
SPOR Denizli Atatürk Stadı zeminiyle örnek oluyor
SPOR Denizli Atatürk Stadı zeminiyle örnek oluyor
SPOR Denizli Atatürk Stadı zeminiyle örnek oluyor

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Denizli Atatürk Stadı zeminiyle örnek oluyor - Son Dakika Spor


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