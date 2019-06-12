Son Dakika Haberleri: DENİZLİ Baba ile oğluna ölüm tuzağı kuran 4 kişi adliyede (EK
Son Dakika Güncel Haber

DENİZLİ Baba ile oğluna ölüm tuzağı kuran 4 kişi adliyede (EK

3 saat önce

Baba ile oğluna ölüm tuzağı kuran 4 kişi adliyede (EKMAHALLELİ TEDİRGİN OLDUDenizli'nin Bekilli ilçesi Çamköy Mahallesi'nde dövülerek öldürülen Osman Kurt ile yaralanan oğlu Özgür Kurt'un başına gelenler, vatandaşı tedirgin etti.

Baba ile oğluna ölüm tuzağı kuran 4 kişi adliyede (EK
MAHALLELİ TEDİRGİN OLDU
Denizli'nin Bekilli ilçesi Çamköy Mahallesi'nde dövülerek öldürülen Osman Kurt ile yaralanan oğlu Özgür Kurt'un başına gelenler, vatandaşı tedirgin etti. Çamköy Muhtarı Ahmet Yılmaz, olayı duyunca şok yaşadıklarını belirterek, Olay günü bayram tatiliydi. Bayram ziyaretleri için gelen giden çoktu. Bu saldırganlarda mahalleye gelmişler. Osman Kurt ile oğlu Özgür Kurt hakkında bilgi toplamışlar. Hiç kimse fark etmedi. Burada yaşayanların yakınları sanılmış olabilir. Evinin yerini ve otomobilini öğrenmişler. Hatta Osman Kurt'un evini gözetlemek için kardeşi Kemal Kurt'un evinin önünde durup, araçlarının arıza yaptığını söylemişler. Misafirperver olan mahalle sakinlerinden Kemal Kurt, yolda kaldığını söyleyen bu 4 kişiye, kahvaltı ikram etmiş. Adam böyle bir olay olacağını nereden bilsin. Mahalle halkı, şimdi bu olay yüzünden korku içinde. Artık yabancılara karşı daha dikkatli davranacağız dedi.
DENİZLİ Baba ile oğluna ölüm tuzağı kuran 4 kişi adliyede (EK
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:14 Kaynak: DHA
Denizli, Osman Kurt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ağabeyini öldüren caniden yeğenine: Siz asıl şöleni kaçırdınız Muammer Güler, Hrant Dink davasında ifade verdi Sinop'ta kaza: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Polisi öldüren Astsubaya müebbet hapis istendi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 20:43:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DENİZLİ Baba ile oğluna ölüm tuzağı kuran 4 kişi adliyede (EK
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]