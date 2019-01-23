Son Dakika Haberleri: Denizli Bahçe Duvarı Otomobilin Üzerine Yıkıldı

Denizli Bahçe Duvarı Otomobilin Üzerine Yıkıldı

2 saat önce

Denizli Bahçe duvarı otomobilin üzerine yıkıldıDenizli'deki bir evin bahçe duvarı, park halindeki otomobilin üzerine devrilerek maddi hasara yol açtı.

Denizli Bahçe Duvarı Otomobilin Üzerine Yıkıldı, System.String[]
Denizli Bahçe duvarı otomobilin üzerine yıkıldı

Denizli'deki bir evin bahçe duvarı, park halindeki otomobilin üzerine devrilerek maddi hasara yol açtı.

Şemikler Mahallesi Neşet Çakır Caddesi'nde yaşayan Mesut Özer'e ait evin bahçe duvarı, bugün saat 11.00 sıralarında yıkıldı. Devrilen duvarın briketleri, Yavuz Rençber'e ait 20 DS 601 plakalı, park halindeki otomobilin üzerine düştü. Otomobilin kaputu ve farları hasar gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hasar tespit çalışması yaptı. Ev sahibi Özer, bugün yağış olmamasına rağmen, geçen günlerde etkili olan yağışlar sonrası yağmur sularının birikmesi nedeniyle duvarın temelinin gevşemiş ve bu sebeple yıkılmış olabileceğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:22 Kaynak: DHA

Denizli, Bahçe, Güncel
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