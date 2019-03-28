Son Dakika Haberleri: Denizli Bakan Ersoy Laodikya'dan Marka Bir Antik Şehir Yaratabiliriz

Denizli Bakan Ersoy Laodikya'dan Marka Bir Antik Şehir Yaratabiliriz

21 dakika önce

Bakan Ersoy Laodikya'dan marka bir antik şehir yaratabilirizKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Denizli ziyareti kapsamında Laodikya Antik Kenti'ni gezdi.

Bakan Ersoy Laodikya'dan marka bir antik şehir yaratabiliriz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Denizli ziyareti kapsamında Laodikya Antik Kenti'ni gezdi. Antik kentteki 1906 yıllık tarihi heykeli tanıtan Bakan Ersoy, Laodikya'da kazıları hızlandırıp, 4-5 yıl içerisinde Efes standardına getirip, marka bir antik şehir yaratabiliriz diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kazı çalışmalarının devam ettiği Laodikya Antik Kenti'ni ziyaret etti. Vali Hasan Karahan, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ve AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök de Bakan Ersoy'a eşlik etti. Antik kenti dolaşan Bakan Ersoy, Laodikya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek'ten yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Bakan Ersoy, daha sonra çalışmalar sırasında bulunan Roma dönemine ait, İmparator Traian'a ait 1906 yıllık tarihi heykeli tanıttı. Bakan Ersoy, gezinin tamamlanmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Laodikya Antik Kenti'nde kazı çalışmalarının başarıyla sürdüğünü belirten Bakan Ersoy, Laodikya'da kazılar hızlı bir şekilde ilerliyor. Bizde kazıları hızlandırma kararı almıştık. 2 aylık kazı genişletme kapsamında başvuru yapmışlardı. İlk onaylanan 20 program içindeydi. Hakkını veriyor olmak bizi sevindirdi. Projesini layıkıyla uygulayan hocaların katkı oranlarını yükseltip, daha hızlı çalışabilmeleri için daha geniş kadrolar tanıyacağız. Laodikya'ya sık sık geleceğim. Bu hızla devam ederlerse, daha geniş katkılarda önümüzdeki yıl çalışmalara devam edecekler. Yurtdışında akla gelen ilk antik şehrimiz Efes oluyor. Laodikya'ya da baktığımızda çok sayıda eser var. Laodikya'da kazıları hızlandırıp 4-5 yıl içerisinde Efes standardına getirip marka bir antik şehir yaratabiliriz. Görülebilecek ziyaret edilebilecek yerler yaptıkça yurt dışından gelecek ziyaretçi sayısında da ciddi artış oluyor. Laodikya'da başarılı çalışmalar yapılıyor. Bizde katkı vermeye devam edeceğiz diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:19 Kaynak: DHA

Denizli, Laodikya, Güncel
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