Denizli Bakan Pakdemirli'den, Hortumun Verdiği Zararla İlgili Açıklama 30 Milyon Lira Tazminat...
1 saat önce
Bakan Pakdemirli'den, hortumun verdiği zararla ilgili açıklama 30 milyon lira tazminat ödendi (2)- (HAL YASASI BÖLÜMÜYLE)(Tür: Yurt)
Bakan Pakdemirli'den, hortumun verdiği zararla ilgili açıklama 30 milyon lira tazminat ödendi (2)- (HAL YASASI BÖLÜMÜYLE)
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:36 Kaynak: DHA
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