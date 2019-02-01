Son Dakika Haberleri: Denizli Bakan Pakdemirli'den, Hortumun Verdiği Zararla İlgili Açıklama 30 Milyon Lira Tazminat...

Denizli Bakan Pakdemirli'den, Hortumun Verdiği Zararla İlgili Açıklama 30 Milyon Lira Tazminat...

1 saat önce

Bakan Pakdemirli'den, hortumun verdiği zararla ilgili açıklama 30 milyon lira tazminat ödendi (2)- (HAL YASASI BÖLÜMÜYLE)(Tür: Yurt)

Bakan Pakdemirli'den, hortumun verdiği zararla ilgili açıklama 30 milyon lira tazminat ödendi (2)- (HAL YASASI BÖLÜMÜYLE)

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:36 Kaynak: DHA

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