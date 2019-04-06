Son Dakika Haberleri: Denizli Bakan Pakdemirli'den Sabiha Nineye Hediye İnek ve Buzağı

Denizli Bakan Pakdemirli'den Sabiha Nineye Hediye İnek ve Buzağı

1 saat önce

Bakan Pakdemirli'den Sabiha nineye hediye inek ve buzağıDenizli'de uçurumdan düşerek telef olan ineği için büyük üzüntü yaşayan 70 yaşındaki Sabiha Özel'e, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından buzağılı inek hediye edildi.

Bakan Pakdemirli'den Sabiha nineye hediye inek ve buzağı

Denizli'de uçurumdan düşerek telef olan ineği için büyük üzüntü yaşayan 70 yaşındaki Sabiha Özel'e, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından buzağılı inek hediye edildi. Teslimat yapılırken Sabiha Özel'le telefonla görüntülü konuşan Bakan Pakdemirli, her zaman yanında olduğunu söyledi.

Merkezefendi ilçesi Altındere Mahallesinde yalnız yaşayan Sabiha Özel'in 'Fatma' ismini verdiği ineği, geçen perşembe günü, otlandığı sırada uçurumdan düşerek telef oldu. İneğinin ölümü üzerine Özel, büyük üzüntü yaşadı. Özel'in ineğinin başında gözyaşı döktüğü o an ise, bir komşusu tarafından görüntülenerek sosyal medyaya yüklendi. Fotoğrafın altına çok sayıda yorum yapıldı.

Sabiha Özel'in üzüntüsünden haberdar olan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne talimat vererek bir inek gönderilmesini istedi. İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya, inek ve buzağısını hemen kamyonete yükleyip, Altındere Mahallesine götürdü. Buzağılı inek, Özel'e teslim edildi. Oldukça mutlu olan Özel, İneğim telef olunca çok üzülmüştüm. Ama şimdi bakanımız bana inek göndermiş, çok mutlu oldum dedi.

Bakan Pakdemirli, ineğin teslim edilmesinin ardından Sabiha Özel ile telefonla görüntülü konuştu. Bakan Pakdemirli, Bizler her daim sizlerin yanındayız. Basından takip ettim, gerekenlerin yapılması konusunda hemen talimat verdim. Hiç merak etme, ne gerekiyorsa yapılacak. Senin ellerinden öpüyorum, sizler var oldukça bizle de var oluyoruz. Devlet şefkatli kollarıyla her zaman yanınızda olacak. dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Yılmaz Erkaya, ineğin teslim edildiğini ve bundan sonra da yem desteği yapacaklarını da söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 05:48 Kaynak: DHA

Bekir Pakdemirli, Güncel
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