Son Dakika Haberleri: Denizli Bariyerin Otomobile Saplandığı Kaza Kamerada

Denizli Bariyerin Otomobile Saplandığı Kaza Kamerada

36 dakika önce

Bariyerin otomobile saplandığı kaza kameradaDenizli'nin Pamukkale ilçesinde, bariyerin ok gibi saplandığı otomobilin sürücüsü 21 yaşındaki Osman Yüksel ağır yaralandı.

Denizli Bariyerin Otomobile Saplandığı Kaza Kamerada, System.String[]
Bariyerin otomobile saplandığı kaza kamerada

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bariyerin ok gibi saplandığı otomobilin sürücüsü 21 yaşındaki Osman Yüksel ağır yaralandı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza, bugün saat 09.30 sıralarında, Fatih Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda meydana geldi. Ulus Kavşağından Üçgen Kavşağı yönüne yan yoldan giden Osman Yüksel (21), yönetimindeki 20 AY 999 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yan dönerek bariyerlere çarptı. Otomobilin içine giren bariyer, sürücü Osman Yüksel'in karnına saplandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sev edildi. Karnından ağır yaralanan Yüksel'e acil sağlık görevlileri ilk müdahaleyi yaptı, itfaiye ekipleri de sıkıştığı yerden çıkardı. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Yüksel'in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan kaza anı olay yerindeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde kontrolden çıkarak yan dönen otomobilin, bariyerlere çarpması ve bariyerin otomobilin içine saplanması yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:23 Kaynak: DHA

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