Denizli Barosu Başkanı İlhan, Hukuk Sistemini Anlattı

Denizli
Barosu Başkanı Müjdat İlhan, Türkiye
'de hukuk sistemi ve yargının işleyişi hakkında bilgi verdi.
Denizli Gazeteciler Cemiyeti
'nin (DGC) düzenlediği DGC Akademi Kent Gazeteciliği Programı'nın bu haftaki konuğu olan İlhan, yasalar ve hukuk sistemi ile ilgili basın çalışanlarına bilgi verdi.
Hukukun herkese lazım olduğunu dile getiren İlhan, şöyle konuştu:
"Yargılama adil yapılmalıdır. Savunma hakkı en temel haktır. İdare ile olan sorunlar idare mahkemelerinde, diğer sorunlar hukuk ve ceza mahkemelerinde görülür. Bölge idare ve bölge adliye mahkemeleri, ilk mahkemelerin verdiği kararın temiz edildiği istinaf mahkemeleridir. Belli cezaların altındaki davaların temyizi bölge adliye mahkemelerince verilip Yargıtay
'a gitmez. İdare mahkemelerinin temyizi Danıştay
'a aittir. Denizli Barosu, 6 yıl önce kurduğu komisyonla kadın haklarıyla ilgili mağduriyetler için çalışma yürütmektedir."
Türkiye'de hukuk sistemi ve yeni anayasal düzende kuvvetler ayrılığı hakkında bilgi aktaran İlhan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.