Denizli Barosu, Kocaeli'de meslektaşlarının silahlı saldırıda öldürülmesini kınadı - Son Dakika

Denizli Barosu, Kocaeli'de meslektaşlarının silahlı saldırıda öldürülmesini kınadı

17.03.2021 16:53
Denizli Barosu, Kocaeli'de meslektaşlarının silahlı saldırıda öldürülmesini kınadı, System.String[]

Denizli Barosu üyeleri, Kocaeli'de avukat Ersin Arslan'ın, haciz işlemi için gittiği evde silahlı saldırı sonucu öldürülmesini kınadı.

Denizli Barosu üyeleri, Kocaeli'de avukat Ersin Arslan'ın, haciz işlemi için gittiği evde silahlı saldırı sonucu öldürülmesini kınadı.

Baro önünde basın açıklaması yapan Baro Başkanı Müjdat İlhan, meslektaşları Ersin Arslan'ın öldürülmesi nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını belirtti.

Avukatların, baktıkları davalarla özdeş tutulup davanın tarafı gibi görüldüğünü, hasım bellendiklerini ifade eden İlhan, şunları kaydetti:

"Meslektaşımız henüz 27 yaşında gencecik bir insandı. Görevi gereği gittiği haciz mahallinde katledildi. Meslektaşımızın ölümünden duyduğumuz üzüntü ve isyanımız büyüktür. Genç meslektaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve dayanma gücü, üyesi olduğu İstanbul Barosu Başkanlığı nezdinde tüm meslektaşlarımıza başsağlığı diliyoruz."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli Barosu, Kocaeli'de meslektaşlarının silahlı saldırıda öldürülmesini kınadı - Son Dakika


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