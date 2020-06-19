Denizli Barosundan yürüyüş - Son Dakika

Denizli Baro Başkanı Müjdat İlhan ve beraberindeki avukatlar, "Avukatlık Kanunu'nda yapılması düşünülen değişikliklere" tepki amacıyla yürüyüş düzenledi.

Denizli Barosunca düzenlenen etkinlikte Baro Başkanı Müjdat İlhan'ın yer aldığı grup, Baro önünden Uğur Mumcu Caddesi'ne yürüyüşe geçti.



Sloganlar atan grup adına açıklama yapan İlhan, birden fazla baro kurulabilmesini içeren tasarımların hak arama özgürlüğünü sınırlandıracağını savundu.

Baro Başkanı İlhan ve beraberindekiler, Ankara'ya yapılacak yürüyüşe katılmak üzere şehirden ayrıldı.