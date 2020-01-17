Denizli başkan zolan'dan otizmli özel öğrencilere en özel karne - Son Dakika
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Denizli başkan zolan'dan otizmli özel öğrencilere en özel karne

6 saat önce

Başkan Zolan'dan otizmli özel öğrencilere en özel karneDENİZLİ Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, otizmli öğrencilerin eğitim gördüğü Dentaş Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde karne dağıtım törenine katıldı.

Başkan Zolan'dan otizmli özel öğrencilere en özel karne

DENİZLİ Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, otizmli öğrencilerin eğitim gördüğü Dentaş Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde karne dağıtım törenine katıldı. Başkan Zolan, otizmli çocuklara karneleri vererek, sevincine ortak oldu.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan, Dentaş Özel Eğitim Uygulama Merkezi'ni ziyaret ederek, 2019- 2020 Eğitim-Öğretim Yılı 1'inci Dönem Karne Dağıtım Töreni'ne katıldı. Karne dağıtımı öncesi merkezde eğitim gören otizmli öğrencilerin gerçekleştirdiği dans ve sahne gösterileri, beğeni topladı. Başkan Zolan, çocukların gelişmesi ve ülkemizin ilerlemesi açısından eğitimin çok önemli olduğunu belirterek, "Özel eğitim kurumları daha da önemli bir iş yapıyor. Biz böyle güzel okullar yaparsak, öğrencilerimize sahip çıkarsak ve herkesi kucaklarsak, bayrağımız daha güçlü dalgalanır. Bütün imkanlarımızla sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Bugün çocuklarımız karne sevinci yaşıyor. İlk yarıyıl sona erdi. İkinci yarıyılın da başarılı bir şekilde geçmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

Konuşmanın ardından karne dağıtım törenine geçildi. Öğrencilere karnelerini veren Başkan Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan, bol bol hatıra fotoğraf çektirdi.

Denizli başkan zolan'dan otizmli özel öğrencilere en özel karne

Osman Zolan, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:17 Kaynak: DHA
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