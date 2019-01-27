Son Dakika Haberleri: Denizli Basket 14. Hafta da Namaglup

Denizli Basket 14. Hafta da Namaglup

56 dakika önce

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket takımı, ligin 14. haftasında evinde ağırladığı Aydın Efe Spor'u 100-68 yenerek, namaglup unvanını korudu.

Denizli Basket 14. Hafta da Namaglup, System.String[]
Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket takımı, ligin 14. haftasında evinde ağırladığı Aydın Efe Spor'u 100-68 yenerek, namaglup unvanını korudu. Oynadığı 13 maçı da kazanan Denizli Basket zirve hakimiyetini elden bırakmadı.

Türkiye Basketbol 2. Ligi'nin A grubunda 14 hafta karşılaşmasında Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, PAÜ Spor Yerleşkesi'nde Aydın Efe Spor'u ağırladı. Taraftarın büyük desteğiyle maça hızlı başlayan ev sahibi Denizli Basket oldu. İlk periyodu 18 sayı atarak tamamlayan lider, Aydın Efe Spor'dan bu periyotta potasında 15 sayı gördü. 18-15.

İkinci periyotta da oyunun kontrolünü sağlayan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, ilk yarıyı 47-38 üstün bitirdi. Lider, maçın 3. Periyodunda Aydın Efe Spor'un potasına 23 sayı gönderdi. Denizli Basket 70-62'lik skorla son periyoda girdi.

Maçın son bölümünde rakibine fazla şans vermeyen lider Merkezefendi Belediyesi 4. Periyotta 30 sayı atarken, potasında 6 sayı gördü. 40 dakikanın sonunda 100-68'lik skorla Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Aydın Efe Spor'u yenerek hem namağlup ünvanını korudu hem de liderliğini sürdürdü.

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Takımı Baş Antrenörü Şahin Ateşdağlı, galibiyetten dolayı oyuncularını kutladı. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 12:37 Kaynak: İHA

Türkiye, Aydın Efe, Merkezefendi, Denizli, Spor
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