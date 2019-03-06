Denizli Basket Ankara Deplasmanına Gidecek
30 dakika önce
Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Türkiye Basketbol 2.Ligi A Grubu'nun 20. Haftasında Söğütsen Seramik ile karşı karşıya gelecek.
Merkezefendi
Belediyesi Denizli
Basket, Türkiye
Basketbol 2.Ligi A Grubu'nun 20. Haftasında Söğütsen Seramik ile karşı karşıya gelecek. Söğütsen Seramik-Denizli Basket mücadelesi, Ankara
MEB Beşevler
Spor Salonu'nda, 8 Mart
Cuma günü saat 16.00'da oynanacak.
Türkiye Basketbol 2.Ligi'nin A Grubu'nda lider konumda bulunan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, ligin 20.haftasında Ankara deplasmanına gidiyor. Söğütsen Seramik ile karşılaşacak olan Denizli Basket, hazırlıklarına devam ediyor. Taktik, teknik ve fitness antrenmanı gerçekleştiren, puan durumunda en üst sırada bulunan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te oyuncuların hırsı dikkat çekiyor.
Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Baş Antrenörü Şahin Ateşdağlı, "Ligin artık son 3 haftası. Kalan 3 maçımızı da kazanmak istiyoruz. Ligin yenilgi yüzü görmeyen tek takımıyız. Evimizde oynadığımız Bossan maçından sonra şimdi Ankara deplasmanında Söğütsen Seramik ile karşılaşacağız. Rakibimize göre çalışmalarımızı ve hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Her maçı final maçı olarak görüyoruz. Bizim için oldukça önemli bir mücadele olacak. Bu deplasmanda da kazanmasını bilerek evimize dönmek istiyoruz" dedi. - DENİZLİ
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:14 Kaynak: İHA
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