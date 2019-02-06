Denizli Basket, Bornova Belediyespor Hazırlıklarına Başladı
1 saat önce
Türkiye Basketbol 2.Ligi'nin 16.haftasında PAÜ Spor Yerleşkesi'nde İzmir temsilcisi Bornova Belediyespor'u konuk edecek olan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket taktik çalıştı.
Türkiye
Basketbol 2.Ligi'nin 16.haftasında PAÜ Spor Yerleşkesi'nde İzmir
temsilcisi Bornova
Belediyespor'u konuk edecek olan Merkezefendi
Belediyesi Denizli
Basket taktik çalıştı.
TB2L 15.hafta karşılaşmasında Bursa
deplasmanında Gemlik
Basketbol'u 60-68 mağlup ederek evine dönen Merkezefendi Belediyesi Basket, ligin 16.haftasında karşılaşacağı Bornova Belediyespor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Denizli Basket, bugün yaptığı antrenmanda taktik çalıştı.
Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Baş Antrenörü Şahin Ateşdağlı, "Oynadığımız 14 maçı da kazanarak müthiş bir seri yakaladık. Evimizde ve deplasmanda oynadığımız maçlarda basketbol
adına güzel işler yapıyoruz. Son olarak zorlu Bursa deplasmanında Gemlik Basketbol'u mağlup ettik. Liderliğimizi ve galibiyet serimizi sürdürmek için çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu hafta evimizde oynayacağımız Bornova Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürüyoruz" dedi.
Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket - Bornova Belediyespor karşılaşması 8 Şubat Cuma günü saat 18.00'de PAÜ Spor Yerleşkesi'nde oynanacak. - DENİZLİ
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:07 Kaynak: İHA
Köpeklerin Kedi Evine Saldırısı Kamerada! Paramparça Ettiler
Washington Wizards'ın Yıldızı John Wall, Evinde Düşüp Yeniden Sakatlandı
Aziz Yıldırım'dan Tokat Savunması: Tokat Atmak, Yapılanların Karşısında Çok Önemli Değil, Benim de Gözlüğüm Kırıldı
Babasını Kaybeden Fatih Terim, Hastaneye Geldi