Son Dakika Haberleri: Denizli Basket, Bornova Belediyespor Hazırlıklarına Başladı

Denizli Basket, Bornova Belediyespor Hazırlıklarına Başladı

1 saat önce

Türkiye Basketbol 2.Ligi'nin 16.haftasında PAÜ Spor Yerleşkesi'nde İzmir temsilcisi Bornova Belediyespor'u konuk edecek olan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket taktik çalıştı.

Denizli Basket, Bornova Belediyespor Hazırlıklarına Başladı, System.String[]
Türkiye Basketbol 2.Ligi'nin 16.haftasında PAÜ Spor Yerleşkesi'nde İzmir temsilcisi Bornova Belediyespor'u konuk edecek olan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket taktik çalıştı.

TB2L 15.hafta karşılaşmasında Bursa deplasmanında Gemlik Basketbol'u 60-68 mağlup ederek evine dönen Merkezefendi Belediyesi Basket, ligin 16.haftasında karşılaşacağı Bornova Belediyespor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Denizli Basket, bugün yaptığı antrenmanda taktik çalıştı.

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Baş Antrenörü Şahin Ateşdağlı, "Oynadığımız 14 maçı da kazanarak müthiş bir seri yakaladık. Evimizde ve deplasmanda oynadığımız maçlarda basketbol adına güzel işler yapıyoruz. Son olarak zorlu Bursa deplasmanında Gemlik Basketbol'u mağlup ettik. Liderliğimizi ve galibiyet serimizi sürdürmek için çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu hafta evimizde oynayacağımız Bornova Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürüyoruz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket - Bornova Belediyespor karşılaşması 8 Şubat Cuma günü saat 18.00'de PAÜ Spor Yerleşkesi'nde oynanacak. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:07 Kaynak: İHA

Merkezefendi, basketbol, Bornova, Denizli, Spor
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