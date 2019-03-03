Son Dakika Haberleri: Denizli Basket Bornova Bossan'ı Farklı Geçti

Denizli Basket Bornova Bossan'ı Farklı Geçti

20 dakika önce

Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, kendi sahasında ağırladığı İzmir ekibi Bornova Bossan'ı 69-42 yendi.

Denizli Basket Bornova Bossan'ı Farklı Geçti, System.String[]
Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, kendi sahasında ağırladığı İzmir ekibi Bornova Bossan'ı 69-42 yendi.

Türkiye Basketbol 2. Ligi'nin 19. hafta mücadelesinde Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, PAÜ Spor Yerleşkesi'nde İzmir temsilcisi Bornova Bossan'ı ağırladı. Denizli Basket kendi sahasında Bornova Bossan'ı 69-42 mağlup etti. Denizli Basket, bu sonuçla galibiyet sayısını 17'ye çıkararak namağlup liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmaya ev sahibi Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket iyi başladı. Taraftar desteğini maçın ilk dakikası itibariyle arkasına alan Denizli Basket, 1. Periyotta 25 sayı atarken potasında 10 sayı gördü: 25-10

Ev sahibi Denizli Basket ikinci 10 dakika başladığında da etkili olan taraf oldu. Ürettiği 18 sayı ile skoru 43-16'ya getiren ev sahibi, bu süre de potasında 6 sayı görürken, ilk devre 43-16 skoruyla Denizli Basket üstünlüğü ile sona erdi.

Ateşdağlı oyuncularını tebrik etti

3. periyotta da etkili olan ev sahibi Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, ardı ardına attığı sayılarla skoru 62-28'e getirdi.

Maçın son 10 dakikasında da oyunun kontrolünü elinden bırakmayan Denizli Basket, maçı 69-42 kazandı. Bu galibiyetle Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket galibiyet serisini 17'ye çıkardı.

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Takımı Baş Antrenörü Şahin Ateşdağlı, maç sonu oyuncularını tebrik etti. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 01:58 Kaynak: İHA

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