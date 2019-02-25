Son Dakika Haberleri: Denizli Basket, Bornova Bossan'ı Konuk Edecek

Denizli Basket, Bornova Bossan'ı Konuk Edecek

1 saat önce

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Türkiye Basketbol 2.Ligi'nin 19. haftasında İzmir ekibi Bornova Bossan'ı ağırlayacak.

Denizli Basket, Bornova Bossan'ı Konuk Edecek, System.String[]
Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Türkiye Basketbol 2.Ligi'nin 19. haftasında İzmir ekibi Bornova Bossan'ı ağırlayacak. 1 Mart Cuma günü PAÜ Spor Yerleşkesi'nde oynanacak karşılaşma için Denizli Basket hazırlıklara başladı.

Türkiye Basketbol 2.Ligi A Grubu'nda namağlup lider konumda bulunan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, ligin 19. haftasında karşılaşacağı Bornova Bossan maçının hazırlıklarına başladı. Geçtiğimiz haftayı bay geçerek kapatan Denizli Basket, bugün gerçekleştirdiği idmanda taktik ve teknik çalıştı. Galibiyet serini sürdüren yeşil-mavililerin Baş Antrenörü Şahin Ateşdağlı, Bornova Bossan maçına iyi hazırlandıklarını belirtti. Ateşdağlı, "27 Ekim'de başladığımız ligde yenilgi yüzü görmeyen tek takımız. Galibiyet serimizi, her maç basketbolu sahaya yansıtma anlamında üstüne koyarak sürdürüyoruz. Geçtiğimiz hafta bay olduğumuz için maç oynamadık. Oyuncularım bu arayı hem dinlenerek hem çalışarak geçirdi. Bu hafta evimizde Bornova Bossan'ı ağırlıyoruz. Bu maçın hazırlıklarına başladık ve iyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Seyircimizin önünde bu maçı da kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Bornova Bossan mücadelesi 1 Mart Cuma günü saat 18.00'de Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Spor Yerleşkesi'nde oynanacak. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:57 Kaynak: İHA

Türkiye, Merkezefendi, Denizli, Bornova, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


22 Yaşındaki Genç Hemşireden, 40 Gündür Haber Yok Bakan Dönmez: BORON Satışına Yetişemiyoruz, Üretimi İki Katına Çıkardık

Arap Birliği'nden Tepki Çekecek Türkiye Sözleri: Bölgedeki Krizleri Körüklüyor SOCAR Türkiye CEO'su: Türkiye'deki Kanunlar ve Teşvikler Hiçbir Ülkede Yok
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 17:39:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli Basket, Bornova Bossan'ı Konuk Edecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]