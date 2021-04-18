Denizli Basket erken finalde

Türkiye Basketbol Ligi'nde üst üste 11 galibiyet alıp son 4 haftaya Samsunspor'la birlikte liderliği paylaşarak giren Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, şampiyonluk yolundaki rakibini Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda yarın saat 16.00'da başlayacak maçta ağırlayacak. Ligde iki takım da 26 haftada 18'er galibiyet elde etti. Bu maçı kazanan taraf bitime 3 hafta kala rakibinin 1 galibiyet önüne geçerek ING Basketbol Süper Ligi'ne şampiyon yükselmek için büyük avantaj elde edecek.

Samsunspor'a sezonun ilk yarısında 84-80 yenilen, galibiyetle hem puan tablosunda öne geçip hem de ikili averaj üstünlüğünü eline geçirmek isteyen Denizli temsilcisinde başkan Veli Deveciler, "Son 11 maçımızı kazandık, şampiyonluk için kazanmamız gereken 4 maç daha var. Bu mücadeleyi galip tamamlayan şampiyonluk kapısını aralayacak. Galip gelen taraf biz olmak istiyoruz" dedi. Ligde zirvede yalnız kalan iki ekibi 27 maçta 17 galibiyetle Manisa Büyükşehir Belediyespor takip ediyor. Sezon sonunda lider Süper Lig'e çıkarken 8 ekip Play-Off oynayacak.