Son Dakika Haberleri: Denizli Basket, Federasyon Kupa maçı için Eskişehir'e gidiyor
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Denizli Basket, Federasyon Kupa maçı için Eskişehir'e gidiyor

1 saat önce

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, 30 Eylül-7 Ekim tarihleri arasında Eskişehir'de düzenlenecek olan TBL 2019-2020 sezonu Federasyon Kupası için Pazar sabahı Eskişehir'e hareket edecek.

Denizli Basket, Federasyon Kupa maçı için Eskişehir'e gidiyor, System.String[]

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, 30 Eylül-7 Ekim tarihleri arasında Eskişehir'de düzenlenecek olan TBL 2019-2020 sezonu Federasyon Kupası için Pazar sabahı Eskişehir'e hareket edecek.


D Grubunda yer alan Denizli Basket, Federasyon Kupası'ndaki ilk maçını 30 Eylül Pazartesi günü Gemlik Basketbol ile oynayacak. Kupadaki ikinci maçta ise takımımız 1 Ekim Salı günü Bandırma Kırmızı ile karşı karşıya gelecek. Gruptaki son maçına 2 Ekim Çarşamba günü Yalovaspor karşısında çıkacak olan takımımızda eksik oyuncu bulunmuyor.


Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Takımı Kulüp Başkanı Veli Deveciler, lig öncesi hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Deveciler, " Hazırlık döneminde iyi çalışıyoruz. Son olarak Denizli'de gerçekleştirilen turnuvada güçlü takımlarla karşı karşıya geldik. Takımımızın göstermiş olduğu performansla bu turnuvada şampiyonluğu kazandık. Şimdi de sırada Federasyon Kupası maçları var. Takımımız yeni sezon öncesi bir kez daha bu kupada kendini test edecek" diye konuştu. - DENİZLİ

Eskişehir, Denizli, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:54 Kaynak: İHA
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