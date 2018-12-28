Denizli Basket Galibiyet Parolası ile Sahaya Çıkacak

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, ligin 10. haftasında oynayacağı UPS Spor maçı için İstanbul'a gidiyor.

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, ligin 10. haftasında oynayacağı UPS Spor maçı için İstanbul'a gidiyor. Denizli Basket Baş Antrenörü Şahin Ateşdağlı, "Galibiyet parolası ile gittiğimiz İstanbul deplasmanında sahaya doğrularımızı yansıtarak maçı kazanmak istiyoruz" dedi.



Türkiye Basketbol 2.Ligi A grubunun 10.hafta karşılaşmasında, Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket İstanbul temsilcisi UPS Spor'a konuk oluyor. UPS Spor maçının hazırlıklarını tamamlayan Denizli Basket, maç gününü beklemeye başladı. 30 Aralık Pazar günü İstanbul Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 15.30'da başlayacak.



Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Baş Antrenörü Şahin Ateşdağlı, "UPS Spor maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye geçtik. İstanbul deplasmanında bize yakışır şekilde mücadele edeceğiz. Doğrularımızı sahaya yansıtacağız. Amacımız bu zorlu deplasmandan da galip ayrılmak ve liderliğimizi devam ettirmek" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

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