Denizli Basket, iki oyuncuyu kadrosuna kattı

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Anadolu Efes'ten Mustafa Kurtuldum ile Karşıyaka Belediyespor'dan Kılıçarslan Şenkahya'yı renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Anadolu Efes'ten kiralık olarak transfer edilen Mustafa Kurtuldum ve Kılıçarslan Şenkahya ile sözleşme imzalandı.
Merkezefendi Belediyesi Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Başkan Veli Deveciler ve Genel Menajer Evren Yenice de katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 15:19 - Kaynak: AA
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