Denizli Basket'in şampiyonluğu kente armağan

TÜRKİYE Basketbol Ligi'ni lider bitirmeyi garantileyip yeni sezon öncesi ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etmeye hazırlanan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te Asbaşkan Veli Tefenlili, şampiyonluğu kente armağan ettiklerini söyledi. Futbolda Denizlispor'un Süper Lig'den düşmesine üzülen kent, aynı hafta sonu Denizli Basket'i tarihinde ilk kez Süper Lig'e taşırken Tefenlili, hedeflerine ulaştıkları için mutlu olduklarını belirtti. Sezon başında lige alınma hayali son anda gerçekleşmeyen Denizli temsilcisi, şampiyon olarak hedefine ulaşmanın gururunu yaşarken, Veli Tefenlili, Süper Lig'de kalıcı olmak istediklerini vurguladı.

Tefenlili, "Öncelikle şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz, sevinçliyiz. İki yıldır tüm kulüp olarak gecemizi gündüzümüze katarak bu başarının sağlanması için el birliği ile mücadele ettik. Sonunda da karşılığını şampiyon olarak aldık. Bunun hazzı parayla pulla ölçülemeyecek kadar büyük. Denizli olarak şampiyon olup kentimizin ismini ülke çapında duyurmak bizi oldukça gururlandırdı. Bu onur ve gurur tüm Denizli'nin, şampiyonluğumuzu tüm Denizli halkına armağan ediyoruz" dedi.

SÜPER LİG'DE KALICI OLACAKVeli Tefenlili kulüp olarak gelecekle ilgili planlarını da anlatırken, "Amacımız ING Basketbol Süper Ligi'nde öncelikle kalıcı olmak ve Avrupa kupalarına katılarak, Denizli'de Avrupa takımlarını ağırlamak. Ayrıca yarışmacı bir takım kurmak istiyoruz. Altyapı sistemimizi kuracağız. En alt yaş kategorisinden itibaren basketbola gönül vermiş yetenekli oyuncuları ortaya çıkararak, onları A takımda oynayacak seviyeye getirmek istiyoruz. Altyapı bizim için çok önemli" şeklinde konuştu."Buradan yetişecek oyuncular öncelikle Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'e, daha sonra da inşallah Türk basketboluna hizmet verecekler" diyen Tefenlili, "Seneye Süper Lig'de mücadele ederken, Anadolu Efes, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi takımları Denizlili basketbolseverlerle buluşturacağız. Taraftarlarımıza bol galibiyetli, güzel maçlar izlettirmek istiyoruz. Taraftarlarımız bize bu gururu yaşatan oyuncularımıza inansın, güvensin ve destek olmaya devam etsin. Kentin ismini başarılarımızla duyurmaya devam edeceğiz" dedi.