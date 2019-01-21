Son Dakika Haberleri: Denizli Basket Ligde Namaglup

Denizli Basket Ligde Namaglup

59 dakika önce

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Takımı, TB2L 13. Hafta karşılaşmasında Şanlıurfa'da Haliliye Belediye'yi 73-85 yenerek namaglup ünvanını sürdürdü.

Denizli Basket Ligde Namaglup, System.String[]
Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Takımı, TB2L 13. Hafta karşılaşmasında Şanlıurfa'da Haliliye Belediye'yi 73-85 yenerek namaglup ünvanını sürdürdü. Bu sonuçla Denizli Basket oynadığı 12 maçı da kazandı.

Türkiye Basketbol 2. Ligi A Grubu'nda mücadele eden Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Şanlıurfa deplasmanında Haliliye Belediye ile karşılaştı. Maç hızlı başladı. Rakibi karşısında iyi mücadele ederek oyunda üstünlüğünü kabul ettiren Denizli Basket, ilk periyodu 14-22 önde tamamladı. 2. periyotta da iyi bir mücadele sergileyen Denizli temsilcisi ilk yarıyı 38-47'lik skorlar 9 sayı önde bitirdi.

Lider, 3. periyotta da üstünlüğü elden bırakmadı. Üst üste sayılar bulan Denizli Basket, bu periyodu da 53-67 skoruyla tamamladı.

Maçın son periyodunda da rakibine karşı iyi bir oyun sergileyen Denizli temsilcisi müsabakadan 73-85 galip ayrıldı. Bu sonuçla Denizli Basket, liderliğini sürdürdü.

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket takımı Baş Antrenörü Şahin Ateşdağlı, iyi bir oyunla sonuca ulaştıkları için mutlu olduklarını söyledi. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:45 Kaynak: İHA

Haliliye, Şanlıurfa, Merkezefendi, Denizli, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Liselilerin Kavgası Kamerada. Evinde Yaptığı Tespihi 10 Bin Liraya Sattı

Galatasaray, Erteleme Maçında Yarın Boluspor'la Karşılaşacak Serdar Aziz'in Menajeri: Oyuncum Ersun Yanal'la Telefonda Görüştü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 11:44:07. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli Basket Ligde Namaglup
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]