Denizli Basket Ligde Namaglup
59 dakika önce
Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Takımı, TB2L 13. Hafta karşılaşmasında Şanlıurfa'da Haliliye Belediye'yi 73-85 yenerek namaglup ünvanını sürdürdü.
Merkezefendi
Belediyesi Denizli
Basket Takımı, TB2L 13. Hafta karşılaşmasında Şanlıurfa
'da Haliliye
Belediye'yi 73-85 yenerek namaglup ünvanını sürdürdü. Bu sonuçla Denizli Basket oynadığı 12 maçı da kazandı. Türkiye
Basketbol 2. Ligi A Grubu'nda mücadele eden Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Şanlıurfa deplasmanında Haliliye Belediye ile karşılaştı. Maç hızlı başladı. Rakibi karşısında iyi mücadele ederek oyunda üstünlüğünü kabul ettiren Denizli Basket, ilk periyodu 14-22 önde tamamladı. 2. periyotta da iyi bir mücadele sergileyen Denizli temsilcisi ilk yarıyı 38-47'lik skorlar 9 sayı önde bitirdi.
Lider, 3. periyotta da üstünlüğü elden bırakmadı. Üst üste sayılar bulan Denizli Basket, bu periyodu da 53-67 skoruyla tamamladı.
Maçın son periyodunda da rakibine karşı iyi bir oyun sergileyen Denizli temsilcisi müsabakadan 73-85 galip ayrıldı. Bu sonuçla Denizli Basket, liderliğini sürdürdü.
Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket takımı Baş Antrenörü Şahin Ateşdağlı, iyi bir oyunla sonuca ulaştıkları için mutlu olduklarını söyledi. - DENİZLİ
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:45 Kaynak: İHA
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