Denizli Basket Maç Saatini Bekliyor

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Türkiye Basketbol 2.Ligi'nin 21. haftasında UPS Spor'u konuk edecek.

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Türkiye Basketbol 2.Ligi'nin 21. haftasında UPS Spor'u konuk edecek. Hazırlıklarını tamamlayan Denizli basket, maç saatini beklemeye geçti.



Geçtiğimiz hafta Ankara temsilcisi Söğütsen Seramik'i deplasmanda mağlup ederek liderliğini garantileyen Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Türkiye Basketbol 2.Ligi'nin 21.haftasında UPS Spor'u ağırlayacak. Namağlup olarak yoluna devam eden Denizli Basket, günü tek idmanla tamamlayarak maç saatini beklemeye geçti. Normal sezonun son iç maçına çıkacak olan Denizli Basket'te keyifler yerinde.



Türkiye Basketbol liglerinde tek namağlup takım olma özelliği taşıyan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in Baş Antrenörü Şahin Ateşdağlı, "Takım olarak iyi yolda ilerliyoruz. Sahada güzel işler yapıyoruz. Artık Play-Off havasına giriyoruz. Normal sezonda evimizde oynayacağımız son maçımıza çıkacağız. Sonrasında İstanbul'a gideceğiz. Seyircimizle beraber bir bütün olduk. Evimizde oynadığımız maçlar taraftarımız sayesinde daha da güzel hale geliyor, daha da heyecanlı oluyor. Tüm Denizlilileri, tüm basketbol severleri bu maça davet ediyorum" dedi.



Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket-UPS Spor karşılaşması 15 Mart Cuma günü saat 18.00'de PAÜ Spor Yerleşkesi'nde oynanacak. - DENİZLİ

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