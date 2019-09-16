Son Dakika Haberleri: Denizli Basket PAÜ Arena'da sahne alacak
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Denizli Basket PAÜ Arena'da sahne alacak

2 saat önce

Yeni sezon öncesinde Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket 'de hazırlıklar tam gaz devam ediyor.

Denizli Basket PAÜ Arena'da sahne alacak, System.String[]

Yeni sezon öncesinde Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket 'de hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Manisa'da oynadığı iki hazırlık maçını da kazanan Denizli Basket, bir otel tarafından düzenlenen turnuvaya ev sahipliği yapacak.


PAÜ Arena'da gerçekleştirilecek üçlü turnuvada Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, 19 Eylül Perşembe günü saat 17.00'de Lokman Hekim Fethiye Belediye, 20 Eylül Cuma günü saat 19.00'da Petkim Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve 21 Eylül Cumartesi günü saat 14.00'de ligin güçlü ekiplerinden Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Spor severler maçları ücretsiz olarak seyredecek. Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Baş Antrenörü Şahin Ateşdağlı, "Manisa'da gerçekleştirilen hazırlık maçlarının ikisini de kazandık. İki maçta da iyi bir oyun sergiledik. Daha da iyi olacağız. Şimdi önümüzde üçlü bir hazırlık turnuvası var. Evimizde oynayacağız. Sahada ne yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız. Evimizdeki bu hazırlık maçlarına tüm Denizlilileri davet ediyorum" dedi.


Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Manisa'da oynadığı iki hazırlık maçını da kazandı. İlk maçında Akhisar Basketbol 84-80 mağlup eden Denizli Basket, ikinci maçında Manisa Büyükşehir Belediye'yi 78-73 mağlup etti. - DENİZLİ

Merkezefendi, Denizli, Manisa, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:00 Kaynak: İHA
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