Denizli Basket potada kalıcı olmak istiyor

ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te Başkan Veli Deveciler, ilk sezonlarını sıkıntısız geçirmek için planlama yaptıklarını belirtip, "Ödemeleri geciktirmeyelim ve 10'uncu olalım yeter. Asıl hamlelerimizi ligi öğrendikten sonra ikinci yılımızda yapacağız" dedi. İki hafta sonra yapılacak genel kurul ile yönetimin güçlendirileceğini ifade eden Deveciler, kadro kurma aşamasında koç Zafer Aktaş'ın belirlediği isimler üzerinde görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Kulüp Başkanı Veli Deveciler, "Kulübün devamlılığını sağlamak için heyecana gelmeden akılcı davranacağız. Sponsor anlaşması yaptığımız Yukatel'den alacağımız destek bizi büyük ölçüde rahatlatacak. Herkesin takımla ilgili beklentileri farklı olabilir ama ilk yıl için 10'unculuğa razıyız ve ödemelerin zamanında yapılmasına çok önem veriyoruz. Ne sıralamada ne de ödemeler konusunda stres yaşamak istemiyoruz" diye konuştu.

İÇ TRANSFERDE ÖNEMLİ HAMLELERMerkezefendi Belediyesi Denizli Basket Başkanı Veli Deveciler, "Geçen sezonki kadromuzdan Ümit Sonkol , Hakan Yapar, Altan Erol, Serkan Menteşe ile devam ediyoruz. Bize çok katkı veren Mustafa Kurtuldum için de kulübü Anadolu Efes 'le temas halindeyiz. Bunların dışında kadromuza üç yerli oyuncu ve beş yabancı alacağız. Sanırım gelecek haftadan itibaren bazı isimler netleşecek. Koçumuz Zafer Aktaş'ın verdiği liste doğrultusunda ilerliyoruz" şeklinde konuştu.KOMBİNELERE TALEP VAR

Yeni sezonda seyirci desteği beklediklerini ifade eden Başkan Deveciler, "En büyük isteğimiz pandeminin etkisini kaybetmesi ve takımla Denizlileri buluşturmak. Daha şimdiden kombineler için büyük talep var. Maçlarımızı seyircili oynayabilirsek en az 2.5 milyon TL gelir sağlar, daha da önemlisi seyircimizin nefesini hissederiz" yorumu yaptı.