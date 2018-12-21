Son Dakika Haberleri: Denizli Basket Söğütsen Seramik'i 102-63 Mağlup Etti

Denizli Basket Söğütsen Seramik'i 102-63 Mağlup Etti

6 saat önce

Türkiye Basketbol 2. Ligi'nin 9. haftasında PAÜ Spor Yerleşkesi'nde Söğütsen Seramik Basketbol Takımı'nı ağırlayan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, rakibini 102-63 mağlup etti.

Denizli Basket Söğütsen Seramik'i 102-63 Mağlup Etti, System.String[]
Türkiye Basketbol 2. Ligi'nin 9. haftasında PAÜ Spor Yerleşkesi'nde Söğütsen Seramik Basketbol Takımı'nı ağırlayan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, rakibini 102-63 mağlup etti.

Bu galibiyet ile namağlup ünvanını sürdüren Denizli Basket'in ligin zirvesindeki yerini korudu.

İlk periyot itibariyle sahaya ağırlığını koyan Denizli Basket 28-10 gibi bir skorla 10 dakikalık süreyi tamamladı. 2. Periyotta da üstünlüğünü kabul ettiren Denizli Basket 51-36 skoruyla içeri girdi. 3. Periyotta da rakibi karşısında aynı konsantre ile mücadelesini sürdüren Denizli Basket 81-57 skoruyla 30 dakikayı geride bıraktı. Maçın son bölümünde 3 haneli sayıya ulaşan Denizli Basket müsabakayı 102-63 kazandı. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 11:04 Kaynak: İHA

basketbol, Türkiye, Denizli, 3. Sayfa
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