Denizli Basket son 8 maça odaklandı

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde tutuk başladığı sezonda antrenörlük görevine Zafer Aktaş'ın getirilmesiyle çıkışa geçip üst üste 7, son 10 maçta 9 galibiyetle şampiyonluk yarışına ortak olan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te Başkan Veli Deveciler, kazanmaları gereken 8 karşılaşma daha olduğunu söyledi. Ligde 22 haftada 14 galibiyetle ikinci sıraya tırmanıp lider Samsunspor'la arasındaki farkı tek galibiyete düşüren Denizli ekibinde Başkan Deveciler, son 8 haftada ING Basketbol Süper Ligi hedeflerine ulaşmak için mücadele edeceklerini belirtti.

Deveciler, ligde oynadıkları son 7 maçı da kazandıklarını söyleyerek, "Sessiz sedasız ligin zirvesine ortak olduk. Süper Lig için kazanmamız gereken 8 maçımız daha var. Geçen sene bitime 6 maç kala koronavirüs pandemisi nedeniyle lig iptal edilmişti. O zaman üçüncü sıradaydık ve sonrası hepimiz tarafından biliniyor. O günden bu güne inanılmaz bir mücadeleyle maçlarımızı kazanıyoruz ve böyle devam edersek ligi birinci bitirerek Play-Off oynamadan Süper Lig'e çıkmamız işten bile değil" dedi.

HEDEF SÜPER LİGBaşkan Veli Deveciler, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu hafta ligin en iyi takımlarından, güçlü Manisa Büyükşehir Belediyesi ile pazar günü Denizli'de oynayacağız. Ligin sonu yaklaştıkça her takım daha çok mücadele ediyor ve kazanmak istiyor. Zor ve keyifli bir maç olacak. Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket sezon sonunda Süper Lig'e çıkmak için sonuna kadar mücadele edecek. Bu süreçte herkesin desteğine ihtiyacımız var. Bu takımın Süper Lig'e çıkması şehrimize çok iyi gelecek. Umarım her şey yolunda gider, oyuncuların, teknik ekibin ve Denizlimizin emekleri boşa gitmez."