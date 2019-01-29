Son Dakika Haberleri: Denizli Basket'te Hedef Galibiyet

Denizli Basket'te Hedef Galibiyet

17 dakika önce

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Türkiye Basketbol 2. Ligi A Grubu 15. hafta mücadelesinde Bursa temsilcisi Gemlik Basketbol'a konuk olacak.

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Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Türkiye Basketbol 2. Ligi A Grubu 15. hafta mücadelesinde Bursa temsilcisi Gemlik Basketbol'a konuk olacak. Başantrenör Şahin Ateşdağlı, geride kalan haftalarda kendilerine yakışır şekilde mücadele ettiklerini belirterek, Gemlik Basketbol karşılaşmasında hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz hafta PAÜ Spor Yerleşkesi'nde ağırladığı Efe Spor'u 100-68 skoruyla mağlup eden Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, rotasını Bursa'ya çevirdi. Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde A Grubu'nda liderliğini sürdüren Denizli Basket, 15. haftada karşılaşacağı Gemlik Basketbol maçının hazırlıklarını taktik, teknik ve fitness antrenmanları ile sürdürüyor. Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Başantrenörü Şahin Ateşdağlı, geride kalan 13 karşılaşmada kendilerine yakışır şekilde mücadele ittiklerini ifade ederek, "Ligin ilk maçından sona maçına kadar çıktığımız her maçta elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Oynadığımız 13 maçta da bize yakışır şekilde mücadele ettik, basketbol adına güzel şeyler yaptık. Evimizde oynadığımız Efe Spor maçıyla beraber vitesimizi arttırdık. Şimdi önümüzde Gemlik Basketbol maçımız var. Bu maça da doğru ve iyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Hedefimiz, 14'te 14 yaparak evimize dönmek" dedi. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:21 Kaynak: İHA

Merkezefendi, Gemlik, basketbol, Denizli, Spor
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