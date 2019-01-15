Son Dakika Haberleri: Denizli Basket'te Şanlıurfa Mesaisi Başladı

Denizli Basket'te Şanlıurfa Mesaisi Başladı

1 saat önce

Türkiye Basketbol 2.Ligi A Grubu'nun lideri Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, 13.hafta mücadelesinde 19 Ocak Cumartesi deplasmanda Şanlıurfa-Haliliye Belediye ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Denizli Basket'te Şanlıurfa Mesaisi Başladı, System.String[]
Türkiye Basketbol 2.Ligi A Grubu'nun lideri Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, 13.hafta mücadelesinde 19 Ocak Cumartesi deplasmanda Şanlıurfa-Haliliye Belediye ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Türkiye Basketbol 2.Ligi A Grubu'nda yoluna namağlup devam ediyor. Denizli Basket ligin 13.haftasında deplasmanda karşılaşacağı Haliliye Belediye maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Oynadığı 11 maçı da kazanan Denizli Basket, 19 Ocak Cumartesi günü saat 18.00'de Şanlıurfa Yenice Spor Salonu'nda Haliliye Belediye ile karşı karşıya gelecek. Baş Antrenör Şahin Ateşdağlı, Şanlıurfa'dan da galip dönmek istediklerini belirtti. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:48 Kaynak: İHA

Spor
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