Son Dakika Haberleri: Denizli Basket turnuvada şampiyon oldu
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Denizli Basket turnuvada şampiyon oldu

52 dakika önce

Denizli'de düzenlenen turnuvada ev sahibi Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Konyaspor'u mağlup ederek şampiyon oldu.

Denizli Basket turnuvada şampiyon oldu, System.String[]

Denizli'de düzenlenen turnuvada ev sahibi Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Konyaspor'u mağlup ederek şampiyon oldu.


Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Merkezefendi Belediyesi Basket tarafından PAÜ Arena'daki turnuvada, son maçta, ev sahibi ile Konyaspor karşılaştı. Karşılaşmadan 76-52 galip ayrılan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket şampiyonluğa ulaştı. Turnuvada Petkimspor ikinci, Konyaspor üçüncü, Fethiye Belediyespor ise dördüncü oldu. İlk maçta Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'u 74-64 mağlup eden, ikinci maçta Petkimspor'a 71-69 yenilen Denizli Basket, son maçında Konyaspor'u 76-52 yenip turnuvanın birincisi olmayı başardı.


Turnuvanın son gününde Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket ile Konyaspor şampiyonluk mücadelesine çıktı. Merkezefendi Belediyesi Basket takımı, devreyi 39-29 galip kapattı. Yeşil-mavililer, rahat bir oyun ortaya koyup maçı 76-52 kazandı ve turnuvanın şampiyonu oldu. Petkimspor ikinci, Konyaspor üçüncü, Fethiye Belediye dördüncü oldu. - DENİZLİ

Merkezefendi, Konyaspor, Denizli, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 06:33 Kaynak: İHA
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