Denizli Basket Ups Spor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, deplasmanda oynayacağı UPS Spor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, deplasmanda oynayacağı UPS Spor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.



Türkiye Basketbol 2.Ligi'nde oynanan 9 hafta sonunda lider konumda bulunan Denizli Basket, ligin 10. haftasında İstanbul temsilcisi UPS Spor ile karşı karşıya gelecek. Denizli Basket, puan durumunda 8. sırada yer alan UPS Spor ile İstanbul'da oynayacağı maçın hazırlıklarına Baş Antrenör Şahin Ateşdağlı yönetiminde devam ediyor. UPS Spor - Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket karşılaşması 30 Aralık Pazar günü saat 15.30'da İstanbul Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak.



Geçtiğimiz hafta seyircisi önünde Söğütsen Seramik maçını farklı kazanan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in Baş Antrenörü Şahit Ateşdağlı UPS Spor maçına en iyi şekilde hazırlandıklarını belirtti. Baş Antrenör Ateşdağlı, "Takım olarak ligde güzel şeyler yapıyoruz. Oynadığımız maçların hepsinden galip ayrıldık. Bu da oyuncularımıza özgüven sağlıyor. Evimizde oynadığımız Söğütsen Seramik maçını, istediklerimizi yaparak farklı kazandık. Önümüzde İstanbul'da oynayacağımız UPS Spor maçı var. Bu maça en iyi şekilde hazırlanıyoruz. İstanbul'dan galip gelerek liderliğimizi ve galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

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