Son Dakika Haberleri: Denizli Basket Yoluna Firesiz Devam Ediyor

Denizli Basket Yoluna Firesiz Devam Ediyor

1 saat önce

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Türkiye Basketbol 2.Ligi'nin 12. haftasında konuk ettiği Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent'i 66-63 skoruyla mağlup etti.

Denizli Basket Yoluna Firesiz Devam Ediyor, System.String[]
Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Türkiye Basketbol 2.Ligi'nin 12. haftasında konuk ettiği Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent'i 66-63 skoruyla mağlup etti. İkinci sezonun ilk maçını kazanan Denizli Basket 11'de 11 yaparak galibiyet serisini sürdürdü.

Türkiye Basketbol 2.Ligi'nin A Grubu'nda sezonun ilk yarısını namağlup tamamlayan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, sezonun ikinci yarısının ilk maçında Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent'i ağırladı. PAÜ Spor Yerleşkesi'nde oynanan karşılaşmayı Denizli Basket 66-63 kazandı.

Maçın ilk periyodunu Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, 20-16 önde tamamladı.

İkinci periyotta kıyasıya mücadelede yaşanırken Denizli Basket, rakibine 2 sayı fark atarak içeriye 33-31 skoruyla girdi.

Karşılaşmanın üçüncü periyodunda ağırlığını sahaya koyan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent karşısında 10 sayı öne geçti ve skoru 53-43'e getirdi.

Maçın son periyoduna skor avantajı ile çıkan Denizli Basket, Baş Antrenör Şahin Ateşdağlı'nın uyarıları ve taraftarın müthiş desteği ile maçı 66-63 kazandı. Bu sonuçlarla Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket oynadığı 11. maçı da kazanarak zirvedeki yerini korudu. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:52 Kaynak: İHA

Spor
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