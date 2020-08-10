DENİZLİ Bavulun içindeki borularda uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Bavulun içindeki borularda uyuşturucu çıktı

DENİZLİ'de, polis, doğu illerinden kargoyla uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine yaptığı operasyonda 1 kişiyi gözaltına alırken, bavul içindeki borulara gizlenmiş şekilde uyuşturucu madde ele geçirdi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, doğu illerinden Denizli'ye kargoyla uyuşturucu getirileceğini tespit etti. Geçen 7 Ağustos cuma günü kargo firmasına operasyon düzenleyen polis ekipleri, bir kişiyi gözaltına alırken, kargoyla gönderilen bavulun içine uyuşturucu madde gizlendiği ortaya çıktı. Bavulun içindeki boruları söken polis, 97 gram eroin ve 103 gram uyuşturucu madde metamfetamin maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan bir kişi sevk edildiği adliyede tutuklandı.