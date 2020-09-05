Denizli BBP olağan kongre düzenleyecek - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Denizli İl Başkanlığı seçimli olağan kongre düzenleyecek.

İlçe kongrelerinin büyük çoğunluğunu tamamlayan Büyük Birlik Partisi Denizli İl binasında kongreye gidecek.

Denizli'de ilçe kongrelerinin büyük çoğunluğunu tamamlayan, Büyük Birlik Partisi Olağan kongre düzenleyecek. Denizli İl Başkanı İsmail Karateke'nin tek aday olarak çıkması beklenen kongre, 6 Eylül 2020 Pazar günü, Pamukkale ilçesi, İncilipınar Mahallesi'nde bulunan BBP Denizli İl Başkanlığı binasında seçimli olağan kongreye gidecek. Kongre hakkında konuşan BBP Denizli İl Başkanı İsmail Karateke, "27 yıllık siyasi tarihi ve her dönemde kendi iradesi ile doğrudan yana siyasi yönetim sergileyen Büyük Birlik Partimizin seçimli olağan kongresini gerçekleştireceğiz. Bizler Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun emanetine sahip çıkmak isteyen ve bu konuda her zaman elini taşın altına koyan bir siyasi partiyiz. Bu vesile ile il kongremize davamıza gönül veren herkesi ve tüm Denizlili vatandaşlarımızı bekliyoruz. Şimdi Birlik Zamanı" dedi. - DENİZLİ