Denizli Belediye Başkanı Zolan, WWF yarışmasında, Denizli için oy kullanmaya çağırdı - Son Dakika

Denizli Belediye Başkanı Zolan, WWF yarışmasında, Denizli için oy kullanmaya çağırdı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Dünya Doğayı Koruma Vakfının (WWF) yarışması kapsamında Denizli için oy kullanmaya çağırdı.

Denizli Belediye Başkanı Zolan, WWF yarışmasında, Denizli için oy kullanmaya çağırdı, System.String[]

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Dünya Doğayı Koruma Vakfının (WWF) yarışması kapsamında Denizli için oy kullanmaya çağırdı.

Osman Zolan, yaptığı yazılı açıklamada, yarışmanın iklim değişikliği ile mücadeleye dikkat çekmek üzere yapıldığını hatırlattı.

Denizli'nin doğa ve çevreye bakışıyla dünya kentleri arasındaki bir yarışmada mücadele etmesinden büyük mutluluk duyduklarını aktaran Zolan, "Denizli, İklim Değişikliği Eylem Planı'nı hazırlayan ilk şehirlerden biri. Birçok şehre örnek olduğumuz İklim Değişikliği Eylem Planı'mız şehrimizin iklim değişikliği ile mücadelesinde bir mihenk taşı oldu. Türkiye'nin en temiz, en çevreci, en sağlıklı unvanı bulunan şehrimiz inşallah dünya şampiyonu da olur." ifadelerini kullandı.

11 Ekim'e kadar sürecek oylamaya, "https://welovecities.org/tr/denizli/" adresinden ya da sosyal medya hesaplarından "#WeLoveDenizli" etiketiyle yapılacak paylaşımlarla katılınabileceği belirtildi.

Osman Zolan, Denizli, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 16:33 - Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Denizli Belediye Başkanı Zolan, WWF yarışmasında, Denizli için oy kullanmaya çağırdı - Son Dakika

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