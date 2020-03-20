DENİZLİ Belediye koronavirüse karşı ücretsiz araç ilaçlamaya başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel DENİZLİ Belediye koronavirüse karşı ücretsiz araç ilaçlamaya başladı - Son Dakika

DENİZLİ Belediye koronavirüse karşı ücretsiz araç ilaçlamaya başladı

6 saat önce

Belediye koronavirüse karşı ücretsiz araç ilaçlamaya başladıDENİZLİ'de Pamukkale Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların özel araçlarını ücretsiz olarak ilaçlamaya başladı.

Belediye koronavirüse karşı ücretsiz araç ilaçlamaya başladı

DENİZLİ'de Pamukkale Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların özel araçlarını ücretsiz olarak ilaçlamaya başladı.

Pamukkale Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle ilçenin 5 farklı noktasında vatandaşların araçlarını ücretsiz olarak dezenfekte etmeye başladı. Akvadi, İncilipınar ve Karahayıt Mahallelerinde binlerce araç ilaçlanarak steril hale getirildi. Belirlenen noktalarda ilaçlama çalışmalarının hafta sonunda da devam edeceği bildirildi. 21 Mart Cumartesi ve 22 Mart Pazar günleri ise Zeytinköy Hayırseverler Ortaokulu yanında dezenfekte çalışmaları sürecek. 22 Mart Pazar ve 23 Mart Pazartesi günü de aynı çalışmalar Fatih kapalı pazar yerinde yapılacak. Belirtilen günlerde vatandaşlar araçlarını 09.00-21.00 saatleri arasında ücretsiz olarak dezenfekte ettirebilecek.

"MÜCADELEMİZ ARALIKSIZ SÜRECEK"

Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Avni Örki, koronavirüs ile mücadele için yoğun mesai harcadıklarını ifade ederek, 'Bu konuda ülkemiz gerekli tedbirleri zamanında alarak süreci iyi yönetti. Biz de yerel yöneticiler olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yapıyoruz. Belediye ekiplerimiz 7 gün 24 saat esasına göre dezenfekte çalışmalarını yürütüyor. Çok önemli bir dezenfekte çalışmasını daha başlattık. Vatandaşlarımızın özel araçlarını ücretsiz olarak dezenfekte ediyoruz. Herkes evlerini temizlemek için çaba gösteriyor. Biz de belediye olarak araçların dezenfekte edilmesi ile ilgili bu önemli çalışmayı başlattık. Gerekirse ekiplerimiz sabaha kadar bu hizmeti verecek' dedi.

VATANDAŞLAR HİZMETTEN MEMNUN

Aracını dezenfekte ettiren vatandaşlardan Murat Barin, ücretsiz ilaçlama işleminden memnun olduğunu belirterek, "Bu kadar riskli bir durum varken böylesine önemli bir hizmeti uygulamaya koyan herkese teşekkür ediyorum. Bu bir duyarlılıktır" dedi. Erdal Aydınalın ise uygulamanın önemli olduğunu belirterek, "Pamukkale Belediyesi'ni duyarlılığından dolayı teşekküre diyorum. Bu uygulama sağlığımız için çok önemli" diye konuştu.

DENİZLİ Belediye koronavirüse karşı ücretsiz araç ilaçlamaya başladı

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Karahayıt, Pamukkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 07:37 Kaynak: DHA

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