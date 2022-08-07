ESNAFIN SEFERBER OLUP, OTOMOBİLİN ALTINDA ÇIKARDIĞI KÖPEK KURTARILAMADI - Son Dakika
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ESNAFIN SEFERBER OLUP, OTOMOBİLİN ALTINDA ÇIKARDIĞI KÖPEK KURTARILAMADI

07.08.2022 12:40
ESNAFIN SEFERBER OLUP, OTOMOBİLİN ALTINDA ÇIKARDIĞI KÖPEK KURTARILAMADI

DENİZLİ Berberler Odası Başkanı Yakup Güleç'in kullandığı otomobilin çarptığı 'Karamel' isimli köpek, esnafın çabasıyla kaldığı aracın altından çıkartıldı.

DENİZLİ Berberler Odası Başkanı Yakup Güleç'in kullandığı otomobilin çarptığı 'Karamel' isimli köpek, esnafın çabasıyla kaldığı aracın altından çıkartıldı. Veterinere götürülen köpek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı kameralara yansırken, şoke olan sürücünün araçtan inmemesi tepki çekti. Güleç hakkında suç duyurusunda bulunan köpeğin sahibi Nail Bektaş, Hemen koştuk, aracı kaldırıp, köpeği altından çıkardık. Ancak sürücü 6 dakika geçmesine rağmen inmedi dedi.

Olay, 5 Ağustos'ta saat 16.30 sıralarında Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Denizli Berberler Odası Başkanı olan Yakup Güleç'in kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 'Karamel' isimli köpeğe çarptı. Durumu fark eden esnaf, aracın altında kalan köpeği kurtarmak için hemen yardıma koştu. Çevredekiler seferber olurken, şoke olan Güleç'in bir süre araçtan inmemesi tepki çekti. Çevredekiler, otomobilin sağ ön tarafını kaldırarak köpeği kurtardı. Yakınlardaki bir veterinere götürülen köpek, burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

'SÜRÜCÜ DAHA SONRA OLAY YERİNDEN GİTMİŞ'

Mahalledeki esnafın 8 yıldır beslediği 'Karamel'in geçen sene sahiplendiğini belirten Nail Beştaş, Hatta çip bile taktırmıştık. Sürücü fark etmeyip, çarpıp, altına almış olabilir; kazadır. Hemen koştuk, aracı kaldırıp, köpeği altından çıkardık. Ancak sürücü 6 dakika geçmesine rağmen inmedi. Kendisine karşı herhangi bir tehditte yoktu. Köpeği can havliyle veterinere götürdük. Sürücü daha sonra olay yerinden gitmiş. Köpeğin öldüğünü öğrenince çok üzüldük dedi. Beştaş, köpeğin ölümüne neden Güleç hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu da söyledi.

'EN AZINDAN KÖPEĞİN DURUMUNU SORMASINI BEKLERDİK'

Otomobili kaldırıp, köpeğin çıkartılmasına yardımcı olan esnaf Ümit Aydın ise Mahallede baktığımız bir köpekti. Kimseye de zararı yoktu. Karşıya geçtiği sırada otomobil çarpıyor ve 3 metre sürüklüyor. Sürücü çarptığını fark ediyor ancak araçtan inmiyor. Koşarak gittik, sürücü aracın içinde oturuyordu. Otomobili kaldırıp, köpeği çıkardık. Perişan olmuştu. Maalesef bizim çabamız yetmedi ve köpek öldü. Sürücünün en azından olaydan sonra köpeğin durumunu sormasını beklerdik diye konuştu.

'KÖR NOKTADA KALDIĞI İÇİN FARK ETMEDİM'

Köpeğe çarpan Yakup Güleç de üzgün olduğunu belirterek, Sokağa dönüş için manevra yaptığım sırada bir ses geldi. Ne olduğunu anlayamadım. Çevreden gelenler, köpeğe çarptığımı söyledi. Hemen tanıdığım bir veterineri arayıp, çağırdım. Daha sonra araçtan indim. Köpek kör noktada kaldığı için hiç fark etmedim ifadelerini kullandı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ESNAFIN SEFERBER OLUP, OTOMOBİLİN ALTINDA ÇIKARDIĞI KÖPEK KURTARILAMADI - Son Dakika

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