Denizli beşik gibi - Son Dakika

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de geride kalan 10 saat içerisinde merkez üssü iki farklı ilçe olmak üzere en büyüğü 3.9 şiddetinde çoğunluğu hafif şiddetli 9 ayrı deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgilere göre; Denizli'de gece yarısından sonra kaydedilen depremlerin ilki saat 03.23 sıralarında Çardak ilçesinde kaydedildi. 1.3 büyüklüğündeki hafif şiddetli bu depremin ardından saat 06.05'de merkez üssü Honaz ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde orta şiddetli bir deprem daha meydana geldi. Denizli'nin tamamına yakın bir bölgenin yanı sıra çevre illerden de hissedilen bu depremin ardından yine merkez üssü Honaz olan sırasıyla 2.2, 2.1, 1.2, 2.2., 2.3 ve 1.2 büyüklüklerinde 6 artçı sarsıntı daha kayıtlara geçti.

Denizli'de gün içerisinde meydana gelen son deprem ise saat 13.47'de merkez üssü Çal ilçesi olan 3.2 şiddetindeki orta şiddetli deprem oldu. Kısa süreli korku ve paniğe neden olan bu depremler sırasınca her hangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirildi. - DENİZLİ