Denizli Beşik Gibi

Denizli
'nin Acıpayam
ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD
) yapılan açıklamaya göre, Acıpayam ilçesinde bugün saat 9.15'de yerin 7 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiği belirtildi. Bölgede artçı depremler sürüyor.
BAKAN SELÇUK DEPREME VALİLİKTE YAKALANDI
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Denizli'de 4.1'lik depreme yakalandı. Bakan Selçuk
temaslarda bulunmak üzere geldiği Denizli'de ilk olarak Vali Hasan Karahan'ı ziyaret ederek burada koordinasyon kurulu toplantısına katıldı. Ziyarette Bakan Selçuk'u, Vali Karahan, AK Parti
milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan
ve protokol üyeleri karşıladı. Toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, Vali Hasan Karahan ile görüştüğü sırada, saat 09.15'de, Acıpayam'da meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremi hissettiğini söyledi. Ardından Acıpayam'da geçtiğimiz hafta meydana gelen ve 30 evin yıkıldığı, onlarcasının da zarar gördüğü depreme ve yardımlara değinen Bakan Selçuk, "Bakanlığımız ilk günden itibaren 30 personel ve 8 araçla sahada çalışmalarına başladı. Depremden etkilenen vatandaşlara tüm imkanlar seferber edildi ve etmeye de devam edeceğiz" dedi.
(Ali İbileme - Gökten Ceylan/İHA)