Son Dakika Haberleri: Denizli Beşik Gibi

Denizli Beşik Gibi

1 saat önce

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Acıpayam ilçesinde bugün saat 9.15'de yerin 7 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiği belirtildi. Bölgede artçı depremler sürüyor.

BAKAN SELÇUK DEPREME VALİLİKTE YAKALANDI

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Denizli'de 4.1'lik depreme yakalandı. Bakan Selçuk temaslarda bulunmak üzere geldiği Denizli'de ilk olarak Vali Hasan Karahan'ı ziyaret ederek burada koordinasyon kurulu toplantısına katıldı. Ziyarette Bakan Selçuk'u, Vali Karahan, AK Parti milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve protokol üyeleri karşıladı. Toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, Vali Hasan Karahan ile görüştüğü sırada, saat 09.15'de, Acıpayam'da meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremi hissettiğini söyledi. Ardından Acıpayam'da geçtiğimiz hafta meydana gelen ve 30 evin yıkıldığı, onlarcasının da zarar gördüğü depreme ve yardımlara değinen Bakan Selçuk, "Bakanlığımız ilk günden itibaren 30 personel ve 8 araçla sahada çalışmalarına başladı. Depremden etkilenen vatandaşlara tüm imkanlar seferber edildi ve etmeye de devam edeceğiz" dedi.

(Ali İbileme - Gökten Ceylan/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:01 Kaynak: İHA

Ziya Selçuk, Acıpayam, Denizli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Denizli Acıpayam'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi Son Dakika! Malatya'nın Arguvan İlçesinde 4,5 Büyüklüğünde Deprem Oldu Milyonların Maaşı Temmuz'da Artacak! İşte Kuruşu Kuruşuna Zamlı Maaşlar Erdoğan'ın Patentini Aldığı Sözün, İki Gazetecinin Olduğu Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 14:56:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli Beşik Gibi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]